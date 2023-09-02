Antalya'da çocuğun kullandığı motosiklet, bir başka çocuğa çarptı
İHA

Antalya'da korkunç bir yaşandı.

Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki K.S'nin kullandığı 07 AAJ 072 plakalı yol üzerinde oyun oynayan 9 yaşındaki M.C.'ye çarptı.

İki çocuk yaralandı

Bunun sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.

Çocuklar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocuk sürücünün babasına para cezası

Jandarma trafik ekipleri, motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi ve cezai ehliyetinin olmaması nedeniyle babası Mehmet S.'ye 8 bin 190 TL idari para cezası uyguladı.

Antalya'da çocuğun kullandığı motosiklet, bir başka çocuğa çarptı
Antalya'da çocuğun kullandığı motosiklet, bir başka çocuğa çarptı