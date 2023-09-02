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Antalya'da çocuğun kullandığı motosiklet, bir başka çocuğa çarptı Abone Olun

Antalya'da çocuğun kullandığı motosiklet, bir başka çocuğa çarptı 14 yaşındaki K.S. idaresindeki motosiklet, yol üzerinde oynayan 9 yaşındaki M.C.'ye çarptı. Kaza sonucunda iki çocuk da yaralanırken, çocuk sürücünün babasına para cezası yazıldı.

İHA Antalya'da korkunç bir kaza yaşandı. Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki K.S'nin kullandığı 07 AAJ 072 plakalı motosiklet yol üzerinde oyun oynayan 9 yaşındaki M.C.'ye çarptı. İki çocuk yaralandı Bunun sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosikletin çarptığı çocuk yaralandı. Çocuklar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuk sürücünün babasına para cezası Jandarma trafik ekipleri, motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi ve cezai ehliyetinin olmaması nedeniyle babası Mehmet S.'ye 8 bin 190 TL idari para cezası uyguladı.

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