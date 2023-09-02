Antalya'da çocuğun kullandığı motosiklet, bir başka çocuğa çarptı

İHA
Antalya'da korkunç bir kaza yaşandı.
Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki K.S'nin kullandığı 07 AAJ 072 plakalı motosiklet yol üzerinde oyun oynayan 9 yaşındaki M.C.'ye çarptı.
İki çocuk yaralandı
Bunun sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.
Çocuklar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çocuk sürücünün babasına para cezası
Jandarma trafik ekipleri, motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi ve cezai ehliyetinin olmaması nedeniyle babası Mehmet S.'ye 8 bin 190 TL idari para cezası uyguladı.