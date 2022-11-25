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    Antalya’da çocukların araba sevdası ölümle bitti

    17 yaşındaki gencin kullandığı otomobil, su terfi istasyonunun duvarına çarptı. Feci kazada 14 yaşındaki çocuk öldü, araçtaki 2 genç de ağır yaralandı.
    • 25.11.2022 - 12:16
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    Antalya’da çocukların araba sevdası ölümle bitti

    Antalya’nın Manavgat ilçesi Salkımevler Mahallesi’nde 07 AHP 082 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 17 yaşındaki sürücü Mehmet Baran Sönmez, 3524. Sokak’taki atıl durumda olan su terfi istasyonunun duvarına çarptı.

    Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen kazada, betonarme yapının penceresine çarpan otomobil hurdaya döndü.

    Araçta bulunan 14 yaşındaki çocuk ile 17 yaşlarındaki iki genç yaralandı.

    14 yaşındaki çocuk öldü

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

    Kapılarının kesilmesiyle araçtan çıkarılan yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralılardan 14 yaşındaki Emirhan Topalak, Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını yitirdi.

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    Gençlerin durumu ağır

    Araç sürücüsü Mehmet Baran Sönmez ve Hasan Hüseyin Erol’un durumlarının ağır olduğu bildirildi.

    Bu arada araçta da inceleme yapıldı.

    Antalya’da çocukların araba sevdası ölümle bitti #2

    Tabanca bulundu

    İHA’nın haberine göre ekipler, ön koltuğunun hemen önünde 1 adet tabanca buldu.

    Öte yandan kazada yaşamını yitiren Emirhan Topalak’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Antalya’da çocukların araba sevdası ölümle bitti #3

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