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    Antalya'da çocukların tehlikeli eğlencesi

    Serik'te çocukaların varil içine girip yokuştan kendilerini yuvarladığı tehlikeli eğlencesi kameralara yansıdı.
    • 21.05.2022 - 15:43
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    Antalya'da çocukların tehlikeli eğlencesi

    Çocukların eğlence amaçlı yaptıkları bazı eylemler yaralanma ve çok daha kötü sonuçlara neden olabiliyor.

    Kısa süreli eğlence için düşüncesisce gelişen olaylara bu kez Antalya sahne oldu.

    Varil içine girip yuvarlandılar

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesinde yaşanan olayda, cep telefonu ile çekilen görüntüde, çocuklardan bir tanesi yere yatırılan büyük bir plastik varile girdi.

    Tamamen varil içine giren genç arkadaşı tarafından yokuş aşağı yuvarlandı.

    Antalya'da çocukların tehlikeli eğlencesi VİDEO

    O anlar kamerada

    Rampa aşağı varil içerisinde aşağıya inen çocuğa şans eseri birşey olamazken, çevredeki diğer çocuklar da yaşananları gülerek o anları kaydetti.

    İHA'nın haberine göre yürekleri ağza getiren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

    Antalya da çocukların tehlikeli eğlencesi #1

    Antalya da çocukların tehlikeli eğlencesi #2

    Antalya da çocukların tehlikeli eğlencesi #3


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