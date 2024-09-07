Antalya'da çocuklarının boğulduğunu sanan ailenin sevinç gözyaşları Çocuklarının denizde boğulduğunu düşünün ailenin hüzün gözyaşları, gencin cankurtaranlar tarafından bulunup ailenin de bulunduğu arama noktasına getirilmesi ile sevinç gözyaşına dönüştü.

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İHA

Dün saat 16.00 civarında, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'ndaki Konyaaltı Sahili'nde denize giren bir kişinin boğulduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. Bunun üzerine, bölgeye Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar hızla sevk edildi. Bu sırada sahilde görevli cankurtaranlar, boğulma tehlikesi atlatan ve sudan çıkartılan bir kız çocuğunun, abisiyle birlikte denize girdiğini, ancak abisinin bir anda suda kaybolduğunu belirtti. Genç adamın bulunması için hemen arama çalışmaları başlatıldı.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ, SEVİNÇ GÖZYAŞLAYIRLA BİTTİ

Kızlarına sağ salim kavuşan aile, oğulları için devam eden arama çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti. Zaman geçtikçe oğullarının boğularak hayatını kaybettiğini düşünen anne ve baba fenalık geçirdi. Dalgıçlar kayıp şahsı sualtı araması yapmak için hazırlık yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren arama çalışmaları devam ederken isminin Ramazan E. olduğu öğrenilen genç bölgede görevli cankurtaranlar tarafından bulunularak ailenin de olduğu arama noktasına getirildi. Evlatlarının denizdeki arama çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen aile Ramazan E.'yi karşılarında görünce büyük bir sevinç yaşadı. Anne ve kız kardeşi Ramazan E.'ye sarılarak gözyaşı döktü.

BABASINA SARILARAK TESELLİ ETTİ

Annesine sıkı sıkı sarılan Ramazan E., babasını kumlara çökmüş vaziyette ağlarken görünce babasını teselli etmeye çalıştı. Ailesinin üzgün hallerini gören Ramazan E.'de gözyaşlarına hakim olamadı.

Bölgede görevli Volkan Doğan isimli cankurtaran,

Boğulma vakası olduğunu söyleyen bir aile çocuklarının kaybolduğunu ve suya battığının söylediler. Bizde arama tarama yaptık, Hiçbir yerde bulamadık, ancak benzer vakalar sürekli yaşandığı için akıntı ve dalga nedeniyle girdiğiniz yerden çıkamayabiliyorsunuz. Çocuk akıntıyla sürüklenmiş, 500 metre kadar ilerden sudan çıkmış. Bizde arama çalışmalarını karada da sürdürüyorduk, isim soy isim vasıtasıyla bulduk

dedi.

Gencin bulunması ile ekipler normale dönerken, anne oğlu Ramazan E.'yi kucağına yatırarak uzun uzun sarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)