Banka camlarını kıran şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, B.M. ifadesinde, bankanın bir personeliyle tartıştığını, sinirlerine hakim olamadığını söyledi, ardından serbest bırakıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde B.M., belediyeye ait çöp kovasıyla bir özel banka şubesinin camlarını kırdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, B.M.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

BANKA PERSONELİYLE TARTIŞTI, CAMLARI KIRDI

Emniyete götürülen B.M. ifadesinde, amacının soygun olmadığını, gün içinde bankanın bir personeliyle tartıştığını, sinirlerine hakim olamayınca da bu yola başvurduğunu söyledi.

SERBEST BIRAKILDI

Hakkında mala zarar vermekten işlem yapılan B.M., serbest bırakıldı.

Antalya'da çöp kovasıyla banka camlarını kırdı VİDEO























