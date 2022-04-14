Antalya'da çöp temizliği yaparken falezlerden düştü

Çevre temizliği yaparken kayalık arasına düşen 39 yaşındaki Abdullah Kederli, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde 39 yaşındaki Abdullah Kederli, falezler üzerinde çöp temizliği yapmak için kayalık alana geldi.

İHA'nın haberine göre; Bir süre çöp toplayan Kederli, bir anda dengesini kaybederek kayaların arasına düştü. Denizde yüzenler 'yardım edin' sesleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Düştüğü yerden çıkarıldı

İhbarla bölgeye deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yerini belirledikleri Kederli’ye bir süre sonra ulaşmayı başardı. İlk tedavisi bulunduğu yerde yapılan Abdullah Kederli, kaşık sedyeye alındı.

Hastaneye kaldırıldı

Kederli, ekiplerin elden ele yaptığı çalışmayla kayalık alana alındı ve ambulansa ulaştırıldı. Bilinci yerinde olduğu gözlemlenen Kederli, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Benzer bir olay daha yaşanmıştı

Kederli, 24 Aralık 2021 tarihinde yine aynı bölgede yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı 35 metrelik kayalıkta mahsur kalmış ve itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.