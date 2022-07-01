Antalya'da çöpe taş attı kavgası

Çöpe taş atan küçük çocuğu darbeden adam ile çocuğun ailesi sahilin ortasında kavga etti. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Antalya’daki Konyaaltı Sahili’nde oyun oynamak isteyen küçük çocuk, plastik çöp konteynerine taş attı.

Bu durumdan rahatsız olan bir kişi, çocuğu darbetti.

Durumu gören çocuğun ailesi, çocuklarını darp ettiği iddia edilen kişi ile tartışmaya başladı.

Kavga büyüdü

Kısa süre içinde büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken yumruklar havada uçuştu.

Bir kişi daha kavgaya dahil oldu

Kovalamacaların yaşandığı kavgaya daha sonra bir tatilci daha dahil olurken sahilde oturan bazı kadınlar ve çocuklar büyük korku yaşadı.

Çevredekiler, kavga edenleri ayırdı

İHA'nın haberine göre; çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.