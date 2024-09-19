Antalya'da çöplüğe atılmış bebek cesedi bulundu

İHA
Yürekleri sızlatan olayın adresi Antalya.
Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde bulunan katı atık bertaraf tesisinde meydana gelen olayda, işçiler çöp ayrıştırma işlemleri sırasında bir bebek cesediyle karşılaştı.
İşçiler erkek bebeğin yeni doğmuş olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
BEBEĞİN CESEDİ ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ
Cumhuriyet savcısı eşliğinde jandarmanın yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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