Antalya'da çöplüğe atılmış bebek cesedi bulundu
İHA

Yürekleri sızlatan olayın adresi Antalya.

Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde bulunan katı atık bertaraf tesisinde meydana gelen olayda, işçiler çöp ayrıştırma işlemleri sırasında bir cesediyle karşılaştı.

İşçiler erkek bebeğin yeni doğmuş olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

BEBEĞİN CESEDİ ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Cumhuriyet savcısı eşliğinde jandarmanın yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Dilay Yalçınkaya Kaynak
Editör