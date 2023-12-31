Antalya'da ‘Cumhuriyet Anne’ 2023’ün son gününde yaşamını yitirdi Atatürk’ün Samsun’a çıktığı yıl olan 1919’da Finike’de dünyaya gelen ve cumhuriyetin yüzüncü yılını gören ‘Cumhuriyet Anne’ Hörü Çobanoğlu, cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’ün son gününde hayatını kaybetti.

İHA

Antalya Finike’de yaşayan Hörü Çobanoğlu, 1919 yılında dünyaya geldi.

Çobanoğlu, cumhuriyetin 100’üncü yılının son gününde ise hayata gözlerini yumdu.

'Cumhuriyet Anne' olarak biliniyordu

Finike’de ‘Cumhuriyet Anne’ olarak bilinen Hörü Çobanoğlu’nun vefatı sonrası taziye mesajı paylaşan Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, “Ata’mızın Samsun’a çıktığı yıl doğan cumhuriyet annemizi cumhuriyetimizin 100’üncü yılında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

1919’da doğdu 2023’ün son gününde aramızdan ayrıldı.

Cumhuriyet Anne Hörü Çobanoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin bir asırlık yolculuğunun tamamına şahit olduğunu dile getiren Başkan Geyikçi, “Hörü teyzemiz ilçemizin bir sembolü. Sadece bizim değil cumhuriyetimizin önemli bir değeri. 1919’da doğdu 2023’ün son gününde aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun. Bize düşen bundan sonra Onu ilçemizde yaşatmak olacaktır” ifadelerini kullandı.

Atatürk vefat ettiğinde 19 yaşındaydı

Öte yandan daha önce cumhuriyetle ilgili hatıralarını anlatan Hörü teyze, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatında 19 yaşında olduğunu söylemişti.

O gün büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade eden Hörü Çobanoğlu, cumhuriyetin zorlu dönemlerini yaşadıklarını ifade etmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)