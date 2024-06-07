Antalya'da 'cumhuriyet savcısıyım' deyip 350 bin lira dolandırdı: Tutuklandı

Kendilerini polis, savcı veya hakim olarak tanıtan dolandırıcılık numarasının sonu gelmiyor.
Vatandaşları tuzağına düşüren dolandırıcılar, aradıkları kişileri söyledikleriyle önce inandırıyor sonra da para istiyor.
Cumhuriyet savcısıyım dedi, dolandırdı
Son olarak Antalya'da, telefonda kendisi cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi olarak tanıtıp 'adınız terör örgütüne karıştı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı’ şeklinde söylemlerle vatandaşı baskı altına alarak ziynet eşyalarını alan şüpheli yakalandı.
350 bin TL değerindeki ziynet eşyasını almak için geldi: Yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 350 bin TL değerinde ziynet eşyasını vatandaşın ikametine gelerek elden alan A.E.A. isimli şüpheli yakalandı.
Tutuklandı
Şüpheliden elde edilen cep telefonu ve sim kartına konulurken 'nitelikli dolandırıcılık’ suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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