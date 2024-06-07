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Antalya'da 'cumhuriyet savcısıyım' deyip 350 bin lira dolandırdı: Tutuklandı

Antalya'da 'cumhuriyet savcısıyım' deyip 350 bin lira dolandırdı: Tutuklandı Antalya'da kendisini Cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşın 350 bin lirasını dolandıran şüpheli yakalandı.