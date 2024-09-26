Antalya'da dairede çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında ikamette kimsenin bulunmadığı sırada daireden dumanlar çıktığını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
APARTMANI BOŞALTTILAR
Bu sırada daireden çıkan dumanların apartmanı sarması üzerine diğer dairelerdeki vatandaşlar panikle apartmanı boşalttı.
ENDİŞELİ GÖZLERLE İZLEDİLER
Sokağa dökülen apartman sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışmasını endişeli gözlerle izledi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri apartman içerisinde bulunan dumanı fan ile tahliye etti.
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