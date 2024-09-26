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Antalya'da dairede çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Antalya'da dairede çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangında bina sakinleri sokağa döküldü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.