Oturduğu binadaki komşularının duvarlarına yazılar yazarak zarar veren İran uyruklu kadın, ihbarın ardından ev arkadaşıyla birlikte sınır dışı edildi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi.

Antalya'da adeta komşu terörü yaşandı.

Alanya ilçesindeki bir apartmanda yaşayan İran uyruklu A.Y., komşularının kabusu haline geldi.

A.Y., komşularının daire duvarlarına çeşitli tehdit sözleri yazdı. Aynı zamanda dışkı sürdüğü daire kapılarının önünde ateş yakarak çöplerini attı.

Soruşturma başlatıldı

Apartman sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Görüntülerde kadının yaptıkları saniye saniye kaydedilirken, görenleri hayrete düşürdü.

İHA'nın aktarımına göre; kapılara çöpler atıp yazılar yazan kadının, ateş yakarak güvenlik kameralarına zarar verdiği görülüyor.

Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi

Yürütülen soruşturma çerçevesinde A.Y. hakkında, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından adli işlemler başlatıldı.

Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen A.Y., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Antalya'da dairelere tehdit sözleri yazıp dışkı süren kadın sınır dışı edildi VİDEO



Sınır dışı edildiler

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli A.Y. ve aynı konutta oturan R.T.’nin yabancı uyruklu oldukları ve ikamet izin sürelerinin dolduğunun anlaşılması üzerine Alanya Göç İdaresi Müdürlüğüne bilgi verilerek, şahısların sınır dışı edilmeleri için işlemler başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.