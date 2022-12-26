Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.9238
0.44%
Dolar
18.702
0.12%
Altın
1.08
0.06%
Borsa
5520
1.19%
Bitcoin
319.757
0.21%
BTXN Coin
6.50
-1.51%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Antalya'da dairelere tehdit sözleri yazıp dışkı süren kadın sınır dışı edildi

    Oturduğu binadaki komşularının duvarlarına yazılar yazarak zarar veren İran uyruklu kadın, ihbarın ardından ev arkadaşıyla birlikte sınır dışı edildi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi.
    • 26.12.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da dairelere tehdit sözleri yazıp dışkı süren kadın sınır dışı edildi

    Antalya'da adeta komşu terörü yaşandı.

    Alanya ilçesindeki bir apartmanda yaşayan İran uyruklu A.Y., komşularının kabusu haline geldi.

    A.Y., komşularının daire duvarlarına çeşitli tehdit sözleri yazdı. Aynı zamanda dışkı sürdüğü daire kapılarının önünde ateş yakarak çöplerini attı.

    Soruşturma başlatıldı

    Apartman sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

    Görüntülerde kadının yaptıkları saniye saniye kaydedilirken, görenleri hayrete düşürdü.

    İHA'nın aktarımına göre; kapılara çöpler atıp yazılar yazan kadının, ateş yakarak güvenlik kameralarına zarar verdiği görülüyor.

    Antalya da dairelere tehdit sözleri yazıp dışkı süren kadın sınır dışı edildi #1

    Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi

    Yürütülen soruşturma çerçevesinde A.Y. hakkında, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından adli işlemler başlatıldı.

    Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen A.Y., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

    Antalya'da dairelere tehdit sözleri yazıp dışkı süren kadın sınır dışı edildi VİDEO

    Antalya da dairelere tehdit sözleri yazıp dışkı süren kadın sınır dışı edildi #2

    Sınır dışı edildiler

    Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli A.Y. ve aynı konutta oturan R.T.’nin yabancı uyruklu oldukları ve ikamet izin sürelerinin dolduğunun anlaşılması üzerine Alanya Göç İdaresi Müdürlüğüne bilgi verilerek, şahısların sınır dışı edilmeleri için işlemler başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

    Antalya da dairelere tehdit sözleri yazıp dışkı süren kadın sınır dışı edildi #3

    Antalya da dairelere tehdit sözleri yazıp dışkı süren kadın sınır dışı edildi #4


    Bafetimbi Gomis: Gol atmak zorundayım
    Futbol

    Bafetimbi Gomis: Gol atmak zorundayım

    İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
    Ekonomi

    İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı

    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!

    Görüş Bildir