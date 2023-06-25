İHA
Antalya'da ok gibi saplanan bariyer görenleri ürküttü.
Saat 08.00 civarında Alanya-Antalya Karayolu üzerinde içerisinde 3 kişinin bulunduğu söylenen tur minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle bariyere çarptı.
Aracın içinden geçti
Çarpmanın etkisiyle sağ tarafta buluna bariyer aracın içinden geçti.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
3 kişi hafif yaralandı
İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan minibüs şoförü ve 2 kişi hastaneye kaldırdı.