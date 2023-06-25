İHA

Antalya'da ok gibi saplanan bariyer görenleri ürküttü.

Saat 08.00 civarında Alanya- Karayolu üzerinde içerisinde 3 kişinin bulunduğu söylenen tur minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle bariyere çarptı.

Aracın içinden geçti

Çarpmanın etkisiyle sağ tarafta buluna bariyer aracın içinden geçti.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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3 kişi hafif yaralandı

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan şoförü ve 2 kişi hastaneye kaldırdı.

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