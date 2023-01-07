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    Antalya'da denetim noktasında uyuşturucu kullandıklarını itiraf ettiler

    Uygulama noktasında durdurulan araçtakilerin GBT kontrolünde dili sürçmesi üzerine uyuşturucu kullandıkları tespit edildi.
    • 07.01.2023 - 14:46
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    Antalya'da denetim noktasında uyuşturucu kullandıklarını itiraf ettiler

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde ekipler trafik denetimi yaptı.

    Şüpheli araçları durduran ekipler, görevli jandarma ve polislerin şüphesi üzerine GBT kontrolü için araçtan indirildi.

    Bu sırada araç sürücüsü ve araçta bulunan 3 yolcunun ayakta durmakta zorluk çektiklerini fark etti.

    Uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti

    Dillerinin sürçtüğünün görülmesi üzerine, aracı kullanan Fırat S., Konya’dan Alanya’ya gittiklerini, araçta uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti.

    Antalya da denetim noktasında uyuşturucu kullandıklarını itiraf ettiler #1

    Esrar kullandıkları tespit edildi

    Jandarma tarafından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna getirilen 4 kişinin Manavgat Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen toksikoloji testinde metamfetamin ve esrar kullandıkları belirlendi.

    Antalya da denetim noktasında uyuşturucu kullandıklarını itiraf ettiler #2

    20 bin 977 TL para cezası verildi

    Uyuşturucu kullandığı belirlenen araç sürücüsü Fırat S.’ye uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan 20 bin 977 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 5 yıllığına el konuldu.

    Araç otoparka çekildi

    Otomobil ise bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

    Antalya da denetim noktasında uyuşturucu kullandıklarını itiraf ettiler #3

    3 şüpheliye işlem yapıldı

    Araçta bulunan ve uyuşturucu kullandıkları belirlenen B.B.A., K.Y. ve M.G. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

    Araçta 2 kaçak bulundu

    İHA'nın haberine göre, ayrıca araçta bulunanlardan yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 kişiye tebligat yapıldı.

    Antalya da denetim noktasında uyuşturucu kullandıklarını itiraf ettiler #4


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