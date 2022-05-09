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Antalya’da deniz kenarındaki kayalık alanda ceset bulundu

Antalya’da deniz kenarındaki kayalık alanda ceset bulundu

Deniz kıyısındaki kayalıklarda bir erkek cesedi bulundu. Baş kısmında darbe izleri olan cesedin, yabancı uyruklu bir kişiye ait ve düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.