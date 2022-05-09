Petrol
108.03
-3.88%
Euro
15.91
0.85%
Dolar
15.10
1.03%
Altın
903.11
-0.23%
Borsa
2467
0.34%
Bitcoin
500.441
-4.73%
BTXN Coin
15.24
-1.10%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Antalya’da deniz kenarındaki kayalık alanda ceset bulundu

    Deniz kıyısındaki kayalıklarda bir erkek cesedi bulundu. Baş kısmında darbe izleri olan cesedin, yabancı uyruklu bir kişiye ait ve düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.
    • 09.05.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da deniz kenarındaki kayalık alanda ceset bulundu

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Lara Örnekköy Plajı'ndaki kayalık alanda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kafasında darbeye bağlı izler bulundu

    Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, cesedin bulunduğu kayalık alanda inceleme başlattı.

    Üzerinde elbiseleri bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

    İHA’da yer alan habere göre cansız bedenin kafa bölgesinde, darbeye bağlı izler olduğu öğrenildi.

    Antalya’da deniz kenarındaki kayalık alanda ceset bulundu #1

    Düşmüş olabilir

    Polis, şahsın kayalık alandan düşme ya da boğulmaya bağlı olarak öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

    Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, kimlik ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya’da deniz kenarındaki kayalık alanda ceset bulundu #2

    Antalya’da deniz kenarındaki kayalık alanda ceset bulundu #3

    Antalya’da deniz kenarındaki kayalık alanda ceset bulundu #4

    Antalya’da deniz kenarındaki kayalık alanda ceset bulundu #5


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Metaverse yatırımı ile geleceğini kurtar!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse yatırımı ile geleceğini kurtar!

    'Annelerimiz, başımızın tacı'
    Gündem

    'Annelerimiz, başımızın tacı'

    DTÖ'nün çelik kararı Türk ihracatçısını sevindirdi
    Ekonomi

    DTÖ'nün çelik kararı Türk ihracatçısını sevindirdi

    Görüş Bildir