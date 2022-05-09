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- Antalya’da deniz kenarındaki kayalık alanda ceset bulundu
Antalya’da deniz kenarındaki kayalık alanda ceset bulundu
- 09.05.2022 - 16:39
- Güncelleme : 09.05.2022 - 17:04
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Lara Örnekköy Plajı'ndaki kayalık alanda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kafasında darbeye bağlı izler bulundu
Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, cesedin bulunduğu kayalık alanda inceleme başlattı.
Üzerinde elbiseleri bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.
İHA’da yer alan habere göre cansız bedenin kafa bölgesinde, darbeye bağlı izler olduğu öğrenildi.
Düşmüş olabilir
Polis, şahsın kayalık alandan düşme ya da boğulmaya bağlı olarak öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.
Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, kimlik ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.