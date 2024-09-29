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Antalya'da deniz keyfi hız kesmeden devam ediyor

Antalya'da deniz keyfi hız kesmeden devam ediyor Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, soluğu Sarısu Mesire Alanı'nda alırken kimi denize girdi kimi mangal yaktı.