Antalya’da denizde erkek cesedi bulundu Antalya’da deniz yüzeyinde 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek bir şahsın cansız bedeni bulundu.

İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denizin 1 mil açığında, su üzerinde bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Erkek cesedinden kimlik çıkmadı

İhbarın ardından bölgeye giden Deniz Polisi ekibi, şahsı bota alarak Yat limanına getirdi. Yapılan incelemede cesedin 25-30 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Ceset olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.