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    Antalya'da denizden çıkan pandemi atıkları

    Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından turistik ve sportif dalışlar yapan dalgıçlar, denizin dibindeki maske ve eldiven kirliliği belgeledi.
    • DHA
    • 26.09.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 11:02
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    Antalya'da denizden çıkan pandemi atıkları

    Antalyalı dalgıçlar, pandemi kısıtlamaları kaldırılınca ilk iş olarak su altını temizledi.

    Su altındaki kirlenmeye dikkat çekmek için kentin 'dünyaca ünlü' falezlerine dalış yapan dalgıçlar, deniz tabanındaki maske ve eldivenleri topladı, plastik şişe ve çöpleri çıkardı.

    Su altındaki kirlilik ise  kamerayla görüntüledi.

    DENİZİN GİBİ ADETA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

    Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, dalış sırasında boya fırçası, plastik şişe, içecek kutuları, naylon ve poşetlerin yanı sıra tek kullanımlık maske ve eldivenlere sıkça rastladıklarını anlattı.

    Alemdar, sokağa atılan, yağmur sularının denize sürüklediği ve plajlarda rüzgar nedeniyle uçarak denize ulaşan maske ve eldivenlerin doğal yaşamı tehdit ettiğini söyledi.

    BİN METREKARE ALAN TEMİZLENDİ

    Maske ve eldivenlerin doğada kolay yok olmadığını vurgulayan İsa Alamder, 10 metre derinlikten başlayıp 30 metre derinliğe kadar bin metrekare alanı tarayarak çöp topladıklarını ifade etti.

    Antalya da denizden çıkan pandemi atıkları #1

    "SU ALTI HABİTATINA ZARAR VERİYOR"

    Dalış izlenimlerini anlatan Alemdar, "Koronavirüs sürecinde gündelik hayatımıza giren maske ve eldivenler son günlerde su altında karşımıza çok çıkmaya başladı. Biz sık sık su altında temizlik çalışması yapıyoruz. Uzun süredir sürekli karşılaştığımız ve her fırsatta topladığımız maskeler, deniz tabanına çökerek su altı habitatına zarar veriyor. İnsanların sahillere akın etmesi, maskelerin denize ulaşmasını hızlandırdı. Rüzgar nedeniyle uçan maskeler denize düşüp su altına batıyor. Aynı zamanda dereler, nehirler ve su kanalları aracılığıyla ulaşıyor. Sebebi ne olursa olsun maske ve eldivenler bir şekilde denizle buluşuyor. Doğada hızlı kaybolan ürünler değiller. Özellikle plastik eldiven doğada binlerce yıl kalabilir. Vatandaşlar, eldiven ve maskelerini mutlaka çöp kutularına atmalı. Sahilde olanlar ise maskelerini korumalı ve denize uçmasına veya karışmasına izin vermemeli" dedi.

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    "MASKELERİNE SAHİP ÇIKSINLAR"

    Su altındaki kirlenmeyi görüntüleyen dalgıç Erkut Tanyar, gördüğü manzaranın ürkütücü olduğunu söyledi.

    Kamerasını çevirdiği her noktada çöpe ya da maskeye rastladığını belirten Tanyar, "İnsanlar lütfen dikkatli olsunlar. Maskelerine sahip çıksınlar. Su altındaki yaşama zarar vermeden bu süreci atlatmalıyız" diye konuştu.

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    "ŞAŞIRTMADI"

    Belçikalı Najama Laforce de su altından maske toplayan dalgıçlar arasında yer aldı. Topladığı maskeleri çöp filesine koyarak su üstüne çıkaran Laforce, "Gördüklerim beni şaşırtmadı" dedi.


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