Dolar
6.8567
-0.0204%
Euro
7.8467
-0.0484%
Altın
1823.62
0.3152%
Borsa
120233.71
0.7988%
G. Altın
401.876
0.2962%
Bitcoin
63907.87
1.0869%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Antalya'da denize alkollü giren kişi boğuldu

    Cesedi sudan çıkartan kişi, "Kurtarmak için her şeyi yaptım ama beceremedim" dedi.
    • DHA
    • 21.07.2020 - 11:04
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 11:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da denize alkollü giren kişi boğuldu

    Boğulma vakalarına bir yenisi daha eklendi.

    Sabah saatlerinde Antalya Yaşam Parkı'nda meydana gelen olayda Nihat Gök, iki yeğeniyle birlikte Konyaaltı sahiline geldi.

    ALKOL ALIP DENİZE GİRDİ

    Burada bir süre alkol alan Gök, ardından denize girdi. Bir süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kalan Gök'ü gören yeğeni İsmail Ö., yüzerek yanına gidip denizden çıkardı.

    Kalp masajı ve suni teneffüs yapan İsmail Ö., diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DENİZDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

    Yapılan incelemede, 47 yaşındaki Nihat Gök'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gök'ün cesedi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Polise verdiği ifadesinde Nihat Gök'ü kurtarmak için uğraştığını belirten İsmail Ö., "Suyun yüzünde hareketsiz yattığını görünce hemen yanına gittim. Su dışına çıkardıktan sonda kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Ancak kurtaramadım." dedi.

    Antalya'da denize alkollü giren kişi boğuldu #1

    Antalya'da denize alkollü giren kişi boğuldu #2

    Antalya'da denize alkollü giren kişi boğuldu #3

    Antalya'da denize alkollü giren kişi boğuldu #4

    Görüş Bildir