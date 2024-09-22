Antalya'da denize atlamanın yasak olduğu bölgede kayalıktan düştü Halk plajında yüzen Hüsamettin Ç., atlamanın yasak olduğu kayalıklardan dengesini kaybedip, denize düşerek yaralandı.

DHA

Bugün saat 17.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi Mermerli Halk Plajı'na yüzmek için gelen Hüsamettin Ç.(51), denizde bulunan ve atlamanın 'yasak' olduğu kayalıklardan atlamaya başladı.

5 METRE YÜKSEKTEN KAYALARIN ARASINA DÜŞTÜ

Bir süre denizde yüzen Hüsamettin Ç., yine atlamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybedip, yaklaşık 5 metre yükseklikten iki kayalığın arasına düştü. Başını ve vücudunun çeşitli bölgelerini kayalıklara çarpan Hüsamettin Ç., bilincini kaybetti.

Plajın cankurtaranları, Hüsamettin Ç.'yi düştüğü yerden çıkartarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüsamettin Ç.'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale plajda yapıldı. Hüsamettin Ç., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)