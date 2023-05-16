Antalya'da denize giren Afgan boğuldu Turizm kenti Antalya'da yüzmek için denize giren Afgan gencin cansız bedeni çıkarıldı.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi küçük plaj mevkiinde meydana gelen olayda, denize giren Afganistan vatandaşı 21 yaşındaki Seyyid Babayi, yüzerken denizde kayboldu.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının ardından olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Side Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi.

Cansız bedeni çıkarıldı

İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, gencin cansız bedenine kısa sürede ulaşarak karaya çıkardı.

Gencin cansız bedeni, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.