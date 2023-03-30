Antalya'da depremzede kadın trafik kazasında hayatını kaybetti Yaşanan trafik kazasında annesinin cenazesini almaya gelen genç kadının feryadı yürekleri dağladı.

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde seyir halinde olan Sefa Cengiz idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Savrularak yağmur suyu kanalına giren otomobil, metrelerce sürüklenip takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 ölü, 1 ağır yaralı

Ekipler kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Ünzile Arık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı araç sürücüsü Sefa Cengiz ile yolcu Bilge Cengiz sevk edildikleri Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Ayaz Cengiz ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Cengiz’in hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Cenazeler olayın ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ünzile Arık'ın kızı İrem Çingil ve yakınları sabah saatlerinde cenazeleri almak üzere morga geldi.

Cenazeler işlemlerinin ardından ailelere teslim edildi. Genç kadın annesinin cenazesi alınırken gözyaşlarına boğuldu.

Feryadı yürekleri dağladı

İrem Çingil'in, cenazeler alındığı esnada ağlayarak, "Allah'ım ciğerim yanıyor, ne olur götürmeyin." diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Cenazelerin Kahramanmaraş’ta toprağa verileceği öğrenildi.