Antalya'da depremzede kardeşlerin evinde yangın

İHA

Depremlerin ardından yaraları sarılmaya çalışılıyor...

Yaşanan depremlerin ardından binlerce ev enkaza döndü.

Enkaza dönen evlerin ardından vatandaşlar çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.

Öte yandan evleri yıkılan ve evlerine girmeye korkan vatandaşlar aynı zamanda farklı illere tahliye edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 14.00 civarında korku dolu anlar yaşandı.

6 Şubat depreminde evlerinin yıkılması sonucu ağabey ve kardeşin kaldığı mekanda sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, içeride bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında kardeşiyle birlikte yemekte olduğunu belirten Mahmut Tüylü şu şekilde konuştu:

Biz Kahramanmaraş’tan buraya geldik. Burada kalıyoruz. Kardeşimle birlikte iki dükkan aşağıda yemek yiyorduk.



Birden etraftan 'Yangın var' diye seslendiler. Biz de koştuk dışarıya baktık, bizim kaldığımız yer yanıyor.



İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldiğinde içerideki eşyalar tamamen yanmıştı, söndürdüler. Elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz.



Eşyalarımızın tamamı ve telefonum da yandı. Başımızın çaresine bakacağız.