Antalya'da dere kenarına atılan çöpler yangın çıkardı Gazipaşa ilçesinde bulunan Delice Çayı'nın etrafına bırakılan çöpler bir anda yanmaya başladı. Yangın ekiplerce kontrol altına alınırken mahalleli duruma isyan etti.

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Yangın, Delice Çayı’nın kenarına bırakılan çöplerin bulunduğu alanda meydana geldi.

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yangın kontrol altına alındı

Alınan ihbarın ardından olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Mahalleli tepki gösterdi

Yangının meydana geldiği alanda farklı zamanlarda birden çok yangın meydana geldiğini dile getiren mahalle sakinleri, dere kenarına çöp, sera atıkları ve inşaat malzemesi dökülmesini tepki gösterdi.

"İnsan evine giderken utanır mı?"

Bölgeye bırakılan çöplerin sürekli yandığını belirten mahalleliler, çay kenarından geçen yolun birçok mahalle tarafından kullanıldığını hatırlatarak, “İnsan evine giderken utanır mı? Dere boyu çöplüğün içinden geçiyoruz. Bize yazık değilse ormana, bu ekiplere yazık” diyerek sitem ettiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)