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    Antalya'da dereden geçerken baraj kapağı açılınca mahsur kaldı

    Dere yatağından geçmek istediği sırada baraj kapaklarının açılmasıyla suyun ortasında mahsur kalan adam, kepçeye bağlanan halatla kurtarıldı.
    • 07.05.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 16:39
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    Antalya'da dereden geçerken baraj kapağı açılınca mahsur kaldı

    Antalya’nın Alanya ilçesi Çayarası Yaylası'nda pikap kullanan Veysel Durusoy, aracıyla Gevne çayı üzerinden geçmek istedi.

    Durusoy'un dereden geçmek istediği sırada Yalnızadıç Barajının kapakları açıldı.

    Yükselen su debisi nedeniyle araç suyun ortasında kaldı.

    Pikabın üzerine çıkınca kurtuldu

    Kurtulma girişimleri sonuçsuz kalan sürücü Durusoy, pikabın üzerine çıkarak kurtulmayı başardı. Durusoy’un dere yatağında su ortasında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar yardım eli uzattı.

    Antalya'da dereden geçerken baraj kapağı açılınca mahsur kaldı VİDEO

    Yardım beklediği anlar kamerada

    Bölgeye getirilen kepçeye bağlanan halat yardımıyla Durusoy kurtarıldı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Antalya da dereden geçerken baraj kapağı açılınca mahsur kaldı #1

    Antalya da dereden geçerken baraj kapağı açılınca mahsur kaldı #2

    Antalya da dereden geçerken baraj kapağı açılınca mahsur kaldı #3

    Antalya da dereden geçerken baraj kapağı açılınca mahsur kaldı #4

    Antalya da dereden geçerken baraj kapağı açılınca mahsur kaldı #5

    Antalya da dereden geçerken baraj kapağı açılınca mahsur kaldı #6


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