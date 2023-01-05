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- Antalya'da ders verdiği kursiyer kaza yapınca eğitmen kaçtı
Antalya'da ders verdiği kursiyer kaza yapınca eğitmen kaçtı
Özel aracıyla direksiyon eğitimi alan kursiyerin kullandığı otomobil duvara çarpıp takla atınca eğitmen olay yerinden kaçtı, yaralı sürücü araçtan çıkarıldı.
- 05.01.2023 - 16:12
- Güncelleme : 05.01.2023 - 16:29
Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 14.00 sırasında akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.
Yanındaki bir kadın eğitmenden özel aracıyla direksiyon dersi alan A.Ö., otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yokuş aşağı kontrolden çıkan otomobil sağdaki duvara çaptıktan sonra ters döndü.
Ekipler olay yerine gitti
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eğitmen kaçtı
İsmi öğrenilemeyen eğitmen kaza yerinden kaçarken, sürücü ise araç içinde sıkıştı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Yaralı A.Ö, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Sedyeye alınan A.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
İHA'nın haberine göre, kazayla inceleme başlatıldı.