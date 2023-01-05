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    Antalya'da ders verdiği kursiyer kaza yapınca eğitmen kaçtı

    Özel aracıyla direksiyon eğitimi alan kursiyerin kullandığı otomobil duvara çarpıp takla atınca eğitmen olay yerinden kaçtı, yaralı sürücü araçtan çıkarıldı.
    • 05.01.2023 - 16:12
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 16:29
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    Antalya'da ders verdiği kursiyer kaza yapınca eğitmen kaçtı

    Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 14.00 sırasında akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.

    Yanındaki bir kadın eğitmenden özel aracıyla direksiyon dersi alan A.Ö., otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Yokuş aşağı kontrolden çıkan otomobil sağdaki duvara çaptıktan sonra ters döndü.

    Ekipler olay yerine gitti

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Antalya da ders verdiği kursiyer kaza yapınca eğitmen kaçtı #1

    Eğitmen kaçtı

    İsmi öğrenilemeyen eğitmen kaza yerinden kaçarken, sürücü ise araç içinde sıkıştı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Yaralı A.Ö, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

    Sedyeye alınan A.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, kazayla inceleme başlatıldı.

    Antalya da ders verdiği kursiyer kaza yapınca eğitmen kaçtı #2

    Antalya da ders verdiği kursiyer kaza yapınca eğitmen kaçtı #3

    Antalya da ders verdiği kursiyer kaza yapınca eğitmen kaçtı #4


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