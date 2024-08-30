Antalya'da devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı
AA

Antalya'nın ilçesinde Hasan Kara'nın (48) kullandığı 27 U 8204 plakalı minibüs, Gümüşkavak Mahallesi Kuşyuvası mevkisinde yol kenarındaki kayalara çarparak devrildi.

İhbar üzerine yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Hediye (44), çocukları Zehra (21), Muhammed Harun (16), Kevser Beyda (14) ve Hüseyin Emre Kara (7) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)