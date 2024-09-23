Antalya'da dikenli tel kazası: 23 dikiş atıldı

DHA

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi 4596 Sokak'ta bulunan Şehit Komanda Onbaşı Asur Doğan Parkı’nda kızının kolunun dikeli tellere çarparak 23 dikiş atılması sonrası babadan açıklama geldi.

Olayın basketbol sahasında gerçekleştiğine dikkat çeken baba, "Burada gerekli önlemin alınmasını istiyorum." dedi.

KOLUNUN KANADIĞINI FARK ETTİ

Arkadaşlarıyla oynadığı sırada etrafı dikenli tellerle çevrili basketbol sahasının dışına kaçan topu almak için dışarı çıkmak isteyen Meltem Deniz Okudan'ın kolu, sahanın kapısından sarkan dikenli tellere çarptı.

Tekrardan sahaya gelen Okudan'ın kolunun kanadığını fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülen kız çocuğunun koluna 23 dikiş atıldı.

"TELLER GÖZÜNE, YÜZÜNE GELEBİLİRDİ"

Yaşananlara tepki gösteren Ramazan Okudan, kızının basketbol oynamak için sahaya geldiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

Arkadaşlarıyla oynarken basket potasından seken topu almak için dışarıya çıkmış. Kızım topu alıp, tekrar arkadaşlarının yanına gelirken dikenli tele kolunu çarpmış.

Elbisesini tellerden kurtarayım derken kolunu komple yarmış.



Burada gerekli önlemin alınmasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olan yarın başka bir çocuğa olabilir. Allah korusun teller gözüne, yüzüne gelebilirdi. Yetkililere sesleniyorum ve gereğinin yapılmasını istiyorum.