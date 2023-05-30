Antalya'da dilenci numarasıyla esnafı kandırdı Manavgat'ta esnafa hastaneden çıktığını söyleyen dilenci, arkadaşıyla birlikte bedava karınlarını doyurup iş yerinden çıktıktan sonra sağlıklı haline geri döndü.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı'nda yaşanan olayda, iş yerine elinde koltuk değneği ve yanındaki kişinin yardımıyla güçlükle yürüyerek gelen, hastaneden çıktığını ve parası olmadığını söyleyen kişiye iş yeri sahibi Mahmut Yaşar, isterse karnını doyurabileceğini söyledi.

Her iki şahıs da iş yeri sahibinin ikram ettiği kebabı yedikten sonra çaylarını içip, iş yeri sahibine teşekkür ederek ayrıldı.

Şahısların ayrılmalarının ardından bir süre şahısların arkasından bakan iş yeri sahibi, şahısların iş yeri çalışanından sigara istemesi ve yürüyüşlerinin değişmesi üzerine güvenlik kameralarını izleyince nasıl bir oyuna geldiğini anladı.

Engelli numarası yaptığı gördü

İş yerinin güvenlik kamerasında, 2 şahsın kaldırımda yürüyüp sohbet ederek geldiği, yolun karşısına geçerken birisinin maske takıp engelli gibi yürümeye başladığı, iş yerine girince işi iyice ileri götürüp yanındaki kişiye yaslanarak yürümeye başladığı, yemeği yedikten sonra da yine sohbet ederek uzaklaştığını gördü.

"Kime yardım edeceğimizi bilemiyoruz"

İş yerine saat 13.00 sıralarında 2 kişinin geldiğini belirten Mahmut Yaşar, şunları söyledi: