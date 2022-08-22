Dilencilere yönelik çalışma yapan zabıta ekipleri 4 bin 569 kişi hakkında işlem yaptı. 941 dilencinin, yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Antalya’da, 1 Ocak- 11 Ağustos tarihleri arasında belediyeye bağlı zabıta ekipleri dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İnsan ve araç yoğunluğunun olduğu cadde ve kavşaklar ile turistik bölgelerde duygu sömürüsü yaparak kazanç sağlayan 4 bin 569 dilenci hakkında işlem yaptı.

DHA’nın haberine göre; 129 dilencinin üzerinden çıkan 7 bin 374 liraya encümen kararıyla el konulurken, 717'sine Kabahatler Kanunu'na göre toplam 198 bin 609 lira ceza uygulandı.

Dilencilerden 941’inin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Yakalananların sonrasında da dilencilik yapmaması için çalışmalar gerçekleştirildi.

Yanına küflü ekmek alıp dilendi

Zabıtanın sivil ve resmi ekiplerle yaptığı denetimde, Muratpaşa Camisi'nin duvarına oturan önündeki poşette küflü ekmekler bulunan dilenciye para ve yemek verildiği görüldü.

Bir başka dilenci ise tramvay durağında gişede sırada bekleyenlerden para alırken yakalandı. Kendisini zabıtanın görmediğini düşünen dilenci, ceza yememek için, "10 lira param var. Şimdi geldim, dilenmiyorum. Dükkana gideceğim.” dedi. Zabıta da 10 lirayı kadından aldığını belirttiği dilenci hakkında yasal işlem uyguladı.

Antalya'da dilenci operasyonu: 941'i yabancı uyruklu çıktı ViDEO

“Meşhur olacağız”

Turist yoğunluğunun yanı sıra çok sayıda kafe ve iş merkezinin bulunduğu Kazım Özalp Caddesi'nde dilenen iki kadından biri, yakalandıktan sonra zabıtaya "Dün akşam da beni yakaladınız, ceza kestiniz." dedi.

Kadın kendisini görüntüleyen gazetecilere ise "Meşhur mu olacağız?" dedikten sonra beraberindeki arkadaşını "Meşhur olacağız, bak gel." diyerek yanına çağırdı. Ekipler, namaz saatlerinde cami çıkışında dilenen bir kadını da yakaladı.

Zabıta, bu dilenciler hakkında da yasal işlem gerçekleştirdi.