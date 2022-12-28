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    Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybetti, kazaya neden oldu

    Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
    • 28.12.2022 - 15:24
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    Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybetti, kazaya neden oldu

    Antalya'da öğle saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Sait A. yönetimindeki Tofaş marka 07 ES 969 plakalı otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı.

    Kaza sonrası hurdaya dönen araçta sıkışan Sait A., çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    1 kişi yaralandı

    Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın aktardığına göre kazada, Sait A.'ya ait olan araç kullanılamaz hale gelirken, iki kamyonet ve diğer otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

    Antalya da direksiyon hakimiyetini kaybetti, kazaya neden oldu #1

    Antalya da direksiyon hakimiyetini kaybetti, kazaya neden oldu #2

    Antalya da direksiyon hakimiyetini kaybetti, kazaya neden oldu #3

    Antalya da direksiyon hakimiyetini kaybetti, kazaya neden oldu #4


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