Euro
9.6313
0.42%
Dolar
8.1473
0.56%
Altın
453.62
0.8%
Borsa
1.436
-0.45%
Bitcoin
487.731
2.93%
EXEN Coin
20.20
6.31%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Antalya'da dolandırıcılara inanıp 40 bin lirasını kaptırdı

    Telefon dolandırıcılarının oyununa gelen mağdur kadın, olay sonrası şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, 3 şüpheliyi İzmir'de yakaladı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 12:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da dolandırıcılara inanıp 40 bin lirasını kaptırdı

    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde yaşayan Hacer Akdemir, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek 40 bin TL dolandırıldı.

    'BANKA ÇALIŞANI HESABINIZI BOŞALTTI' YALANINI KULLANDILAR

    Kucağında çocuğuyla birlikte asayiş ekiplerinin yanına gelen Hacer Akdemir, ev telefonundan arandığını belirterek, “Telefondaki kişiler bankadan bir çalışanın hesabımla ilgili işlem yaptığını, hesabımdan başka yere para aktardığını, benim gibi çok sayıda kişi olduğunu, banka çalışanının yakalandığını ve jandarmada nezarette olduğunu söyledi. Bana bankaya giderek başsavcının katibi olduğunu belirttikleri Mehmet Aydın hesabına 40 bin lira para göndermemi, bu para ile olayı aydınlatacaklarını beni bu işten kurtaracaklarını anlattılar. Babamın hesabından da aynı şekilde para çekip hesaba aktarmamı istediler. Babamın evden çıkamayacağını bundan dolayı gönderemeyeceğimi söyledim. Banka şubesine gelerek verdikleri hesaba parayı gönderdim. Bir başka bankadan da para göndermemi isteyince dolandırıldığımdan şüphelenmeye başladım. Başka para göndermedim ve 112’yi aradım." dedi.

    Antalya da dolandırıcılara inanıp 40 bin lirasını kaptırdı #1

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Kocasının Manavgat’ta iş bulamadığı için İstanbul’a gidip orada çalıştığını, evde yaşlı babasına baktığını söyleyen genç kadın, ifadesi alınmak ve şikayetçi olması için emniyete götürüldü.

    Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    DOLANDIRICILARI IBAN NUMARALARI ELE VERDİ

    Banka şubesinde yapılan incelemede, genç kadının yatırdığı 40 bin TL’nin İzmir’den çekildiği belirlendi.

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile irtibata geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacer Akdemir’in IBAN hesabına para yatırdığı Mehmet A.’dan yola çıkarken, şüphelinin yatırılan parayı İzmir Eşrefpaşa'da bir banka şubesinden çektiğini, bankaya beraber geldiği ve adının Murat B. olduğu belirlenen şahsa verdiğini belirledi.

    Antalya da dolandırıcılara inanıp 40 bin lirasını kaptırdı #2

    3 ŞÜPHELİ İZMİR'DE YAKALANDI

    Mehmet A., Murat B. ve Murat B.’nin kız kardeşi olduğu belirlenen Dilek Ö. olayla ilgili olarak gözaltına alındı. Manavgat’tan İzmir’e giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi Manavgat’a getirdi.

    Şüpheliler, Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.

    Antalya da dolandırıcılara inanıp 40 bin lirasını kaptırdı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir