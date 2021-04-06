Antalya'da dolandırıcılara inanıp 40 bin lirasını kaptırdı

Telefon dolandırıcılarının oyununa gelen mağdur kadın, olay sonrası şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, 3 şüpheliyi İzmir'de yakaladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde yaşayan Hacer Akdemir, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek 40 bin TL dolandırıldı.

'BANKA ÇALIŞANI HESABINIZI BOŞALTTI' YALANINI KULLANDILAR

Kucağında çocuğuyla birlikte asayiş ekiplerinin yanına gelen Hacer Akdemir, ev telefonundan arandığını belirterek, “Telefondaki kişiler bankadan bir çalışanın hesabımla ilgili işlem yaptığını, hesabımdan başka yere para aktardığını, benim gibi çok sayıda kişi olduğunu, banka çalışanının yakalandığını ve jandarmada nezarette olduğunu söyledi. Bana bankaya giderek başsavcının katibi olduğunu belirttikleri Mehmet Aydın hesabına 40 bin lira para göndermemi, bu para ile olayı aydınlatacaklarını beni bu işten kurtaracaklarını anlattılar. Babamın hesabından da aynı şekilde para çekip hesaba aktarmamı istediler. Babamın evden çıkamayacağını bundan dolayı gönderemeyeceğimi söyledim. Banka şubesine gelerek verdikleri hesaba parayı gönderdim. Bir başka bankadan da para göndermemi isteyince dolandırıldığımdan şüphelenmeye başladım. Başka para göndermedim ve 112’yi aradım." dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kocasının Manavgat’ta iş bulamadığı için İstanbul’a gidip orada çalıştığını, evde yaşlı babasına baktığını söyleyen genç kadın, ifadesi alınmak ve şikayetçi olması için emniyete götürüldü.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DOLANDIRICILARI IBAN NUMARALARI ELE VERDİ

Banka şubesinde yapılan incelemede, genç kadının yatırdığı 40 bin TL’nin İzmir’den çekildiği belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile irtibata geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacer Akdemir’in IBAN hesabına para yatırdığı Mehmet A.’dan yola çıkarken, şüphelinin yatırılan parayı İzmir Eşrefpaşa'da bir banka şubesinden çektiğini, bankaya beraber geldiği ve adının Murat B. olduğu belirlenen şahsa verdiğini belirledi.

3 ŞÜPHELİ İZMİR'DE YAKALANDI

Mehmet A., Murat B. ve Murat B.’nin kız kardeşi olduğu belirlenen Dilek Ö. olayla ilgili olarak gözaltına alındı. Manavgat’tan İzmir’e giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi Manavgat’a getirdi.

Şüpheliler, Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.