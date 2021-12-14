Antalya’da, dolandırıcılık şüphelilerine polis baskını

Kredi çekme imkanı olmadığı için sosyal medya üzerinden komisyonla kredi veren şahıslarla anlaşan Y.Ş.’den, zorla para alınmak istendi. Polis, olayla bağlantılı 2 şüpheliyi banka önünde yakaladı.

Antalya’da, kredi çekme imkanı olmayan ve paraya ihtiyacı olan Y.Ş., sosyal medya üzerinde uygun komisyonla kredi verilebileceği paylaşımını görünce, ilanı veren kişilerle iletişime geçip ofislerinde görüşerek iddiaya göre yüzde 20 komisyon karşılığında anlaştı.

Belirlenen miktarı az bulan 2 şüpheli, iddiaya göre Y.Ş’yi, aradaki farkı da vermesi için Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki bir banka şubesine getirdi. Y.Ş., zorla kendisinden para alınmak istediğini belirterek banka görevlisinden durumu polise bildirmesini istedi.

SİVİL POLİS EKİPLERİ OPERASYON YAPTI

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bu sırada Y.Ş., içeride oyalanarak polise zaman kazandırmaya çalıştı. Banka önünde bekleyen otomobile sivil polis ekipleri operasyon yaptı.

1 ŞÜPHELİNİN YÜRÜME ENGELLİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Araçtan çıkarılan iki şüphelinin üzerleri arandı, ardından kelepçe takıldı. Şüphelilerinden birinin hafif yürüme engeli olduğu görüldü. Otomobilin içinde yapılan geniş çaplı aramanın ardından, bagajda çok sayıda kutu ve kıyafet dolu torbaların olduğu görüldü.

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BAŞKA BİR KADINDAN DA PARA ALMAYA ÇALIŞTIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

İki şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin, olay yerindeki bir kadından da aynı yöntemle para almaya çalıştıkları öne sürüldü.