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    Antalya’da, dolandırıcılık şüphelilerine polis baskını

    Kredi çekme imkanı olmadığı için sosyal medya üzerinden komisyonla kredi veren şahıslarla anlaşan Y.Ş.’den, zorla para alınmak istendi. Polis, olayla bağlantılı 2 şüpheliyi banka önünde yakaladı.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 15:46
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    Antalya’da, dolandırıcılık şüphelilerine polis baskını

    Antalya’da, kredi çekme imkanı olmayan ve paraya ihtiyacı olan Y.Ş., sosyal medya üzerinde uygun komisyonla kredi verilebileceği paylaşımını görünce, ilanı veren kişilerle iletişime geçip ofislerinde görüşerek iddiaya göre yüzde 20 komisyon karşılığında anlaştı.

    Belirlenen miktarı az bulan 2 şüpheli, iddiaya göre Y.Ş’yi, aradaki farkı da vermesi için Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki bir banka şubesine getirdi. Y.Ş., zorla kendisinden para alınmak istediğini belirterek banka görevlisinden durumu polise bildirmesini istedi.

    SİVİL POLİS EKİPLERİ OPERASYON YAPTI

    Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bu sırada Y.Ş., içeride oyalanarak polise zaman kazandırmaya çalıştı. Banka önünde bekleyen otomobile sivil polis ekipleri operasyon yaptı.

    Antalya’da, dolandırıcılık şüphelilerine polis baskını #1

    1 ŞÜPHELİNİN YÜRÜME ENGELLİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

    Araçtan çıkarılan iki şüphelinin üzerleri arandı, ardından kelepçe takıldı. Şüphelilerinden birinin hafif yürüme engeli olduğu görüldü. Otomobilin içinde yapılan geniş çaplı aramanın ardından, bagajda çok sayıda kutu ve kıyafet dolu torbaların olduğu görüldü.

    Antalya’da, dolandırıcılık şüphelilerine polis baskını VİDEO

    BAŞKA BİR KADINDAN DA PARA ALMAYA ÇALIŞTIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

    İki şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin, olay yerindeki bir kadından da aynı yöntemle para almaya çalıştıkları öne sürüldü.

    Antalya’da, dolandırıcılık şüphelilerine polis baskını #2

    Antalya’da, dolandırıcılık şüphelilerine polis baskını #3

    Antalya’da, dolandırıcılık şüphelilerine polis baskını #4

    Antalya’da, dolandırıcılık şüphelilerine polis baskını #5

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