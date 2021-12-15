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- Antalya’da, dolu yağışı etkili oldu
Antalya’da, dolu yağışı etkili oldu
- DHA
- 15.12.2021 - 09:59
Antalya için dün, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Turuncu kod ile uyarılan kentte, metrekareye 50-85 kilo yağış düşmesinin beklendiğine dikkat çekildi.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği de belirtildi.
Vatandaşlar, olası su baskını, sel ve yıldırım düşmelerine karşı dikkatli olunması noktasında uyarıldı.
ZEMİN BEYAZ ÖRTÜ İLE KAPLANDI
Uyarının ardından bugün sabaha karşı, kent merkezine dolu yağdı. Yaklaşık yarım saat etkili olan dolu sonrası kent merkezinde zemin, beyaz örtüyle kaplandı.
“ANTALYA’DA İLK DEFA DOLU GÖRDÜM”
Sabah erken saatlerde evlerinden çıkanlar, doluyu görünce kar zannetti. Okula gitmek için hazırlık yaparken, camdan baktığında kar gördüğünü sandığını belirten Muhammet Çetin (9), "Aşağı inince dolu olduğunu gördüm. Antalya'da ilk defa dolu gördüm." dedi.