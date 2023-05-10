Antalya'da dönüş yaparken yayayı iki kez ezdi Döşemealtı'nda ön lastikleriyle yayanın üzerinden geçen otomobilin, sürücünün fark edip aracı geriye hareket ettirmesiyle ikinci kez yayanın üzerinden geçtiği anlar kameralara yansıdı.

İHA Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmek için refüjün dönüş yapılan kısmında bekleyen Bilal B.’ye, N.A.’nın kullandığı otomobil çarptı. Otomobil, Bilal B.’nin üzerinden geçtiği sırada sürücünün fark etmesiyle durdu. Kaza sonrası acı içerisinde kıvranan Bilal B., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 2 kez ezdi Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, refüj kısmında bekleyen Bilal B.’ye, dönüş yapmakta olan N.A.’nın kullandığı otomobilin çarparak altına alması ve ön lastikleriyle üzerinden geçmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise sürücünün kazayı fark edip aracını geriye doğru geldiği sırada ikinci kez Bilal B.’nin üzerinden geçmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.