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    Antalya'da dövdükleri gencin telefonunu ve sigarasını gasbettiler

    Kepez ilçesinde, parkta tartıştığı 2 genç tarafından darbedilen 18 yaşındaki Enes Erdem'in telefonu ve sigarası gasbedildi. Erdem, başından yaralandı.
    • 15.12.2022 - 15:05
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    Antalya'da dövdükleri gencin telefonunu ve sigarasını gasbettiler

    Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2453 Sokak'ta parkta oturan Enes Erdem, yanına gelen 2 gençle tartıştı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Erdem, darbedildi.

    Şüpheliler, yere düşen Erdem'in telefonu ve sigarasını gasbedip kaçtı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Çevrede bulunanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan Erdem'i ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    DHA'nın haberine göre polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    "Sigaramı ve telefonumu aldılar' diye ağlıyordu"

    Görgü tanıklarından Merve Ağır, "Kavga ediyorlardı, ayırmaya çalıştım. Ben gelince üzerinden kalkıp kaçmaya başladılar. Peşlerinden kovaladık. Çocuk 'Sigaramı ve telefonumu aldılar' diye ağlıyordu." dedi.

    Antalya da dövdükleri gencin telefonunu ve sigarasını gasbettiler #1

    Antalya da dövdükleri gencin telefonunu ve sigarasını gasbettiler #2


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