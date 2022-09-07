Antalya'da, dövmecide bıçaklanıp darbedildi

Dövmecide çıkan tartışmada H.C. isimli şahıs dükkan sahibi tarafından bıçaklandı, diğer 2 kişi tarafından ise darbedildi. Polis, olayla bağlantılı 3 şüpheliyi gözaltına aldı.