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- Antalya'da, dövmecide bıçaklanıp darbedildi
Antalya'da, dövmecide bıçaklanıp darbedildi
- 07.09.2022 - 16:23
- Güncelleme : 07.09.2022 - 16:40
Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'ndeki dövmeciye gelen H.C. ile iş yeri sahibi M.Ç., beraberindeki E.Ç. ve İ.A. arasında dün saat 18.00 sıralarında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
İş yeri sahibi M.Ç., kavga sırasında H.C.'yi bıçakla bacağından yaraladı. E.Ç. ve İ.A. da H.C.’yi darbetti.
Caddeye çıkıp yardım istedi
DHA’nın haberine göre; H.C.'nin iş yerinden caddeye çıkarak yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. H.C., tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da, dövmecide bıçaklanıp darbedildi VİDEO
Saldırganlar gözaltına alındı
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmanın ardından olaya karıştığı tespit edilen M.Ç., E.Ç. ve İ.A. gözaltına alındı.
Olayda kullanılan bıçağa, polis tarafından el konuldu.