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Antalya'da drift atan iki araca ceza: 77 bin 443 TL

Antalya'da drift atan iki araca ceza: 77 bin 443 TL Türkiye genelinde drift atarak kendi can ve mal güvenlikleri ile birlikte çevredekilerinkini de tehlikeye sokanlara ağır cezalar verilmeye devam ediliyor.