İHA

Antalya'da Jandarma ekipleri Kurşunlu Şelalesi önünde atan iki sürücüye 77 bin 443 TL para cezası uyguladı.

Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Kurşunlu Şelalesi önündeki caddede iki aracın el frenini çekerek kendi etrafında dönerek drift attığını tespit etti.

TOPLAM 77 BİN 443 TL İDARİ PARA CEZASI

Sürücülere, bu tehlikeli manevralar nedeniyle toplam 77 bin 443 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücülerin drift anları, olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)