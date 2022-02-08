Euro
15.58
0.17%
Dolar
13.65
0.46%
Altın
798.87
0.32%
Borsa
2012
0.74%
Bitcoin
594.489
2.66%
BTXN Coin
33.76
1.01%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Yağmur 3 C

    Antalya’da, drift yapan sürücü araçtan düştü

    Akaryakıt istasyonu önünde drift yapmak isteyen sürücü, aracın kapısı açılınca dışarı fırladı. Sürücü aracın peşinden koştuğu anlar, kameraya da yansıdı.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 16:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da, drift yapan sürücü araçtan düştü

    Antalya’nın Kumluca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun önünde, 1993 model serçe aracı ile gelen sürücü drift atarak dönmek istedi.

    Bu sırada aracın kontrolünü kaybeden sürücü, kapısı açılan araçtan düştü. Araç ise yaklaşık 15 metre gitti.

    EL FRENİ ÇEKİLEREK DURDURULDU

    Araç, yolcu koltuğunda oturan diğer kişi tarafından el freni çekilerek durduruldu.

    ARACIN ARKASINDAN KOŞTU

    Düşen şahıs, aracının arkasından koşarak yetişti. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

    Antalya’da, drift yapan sürücü araçtan düştü ViDEO

    ANBEAN KAYDEDİLDİ

    Drift anları ve sürücünün açılan kapıdan düştükleri anları, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Antalya’da, drift yapan sürücü araçtan düştü #1

    Antalya’da, drift yapan sürücü araçtan düştü #2


    Görüş Bildir