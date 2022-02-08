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- Antalya’da, drift yapan sürücü araçtan düştü
Antalya’da, drift yapan sürücü araçtan düştü
Akaryakıt istasyonu önünde drift yapmak isteyen sürücü, aracın kapısı açılınca dışarı fırladı. Sürücü aracın peşinden koştuğu anlar, kameraya da yansıdı.
- İHA
- 08.02.2022 - 15:59
- Güncelleme : 08.02.2022 - 16:22
Antalya’nın Kumluca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun önünde, 1993 model serçe aracı ile gelen sürücü drift atarak dönmek istedi.
Bu sırada aracın kontrolünü kaybeden sürücü, kapısı açılan araçtan düştü. Araç ise yaklaşık 15 metre gitti.
EL FRENİ ÇEKİLEREK DURDURULDU
Araç, yolcu koltuğunda oturan diğer kişi tarafından el freni çekilerek durduruldu.
ARACIN ARKASINDAN KOŞTU
Düşen şahıs, aracının arkasından koşarak yetişti. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Antalya’da, drift yapan sürücü araçtan düştü ViDEO
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Drift anları ve sürücünün açılan kapıdan düştükleri anları, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.