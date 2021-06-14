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    Antalya’da drift yapan sürücü, köpeği görünce duvara çarptı

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan şahıslar, aracın kapısı açık halde drift yapmaya başladı. Üzerlerine gelen köpeği görünce yön değiştirmeye çalışan sürücü, site duvarına çarptı.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 10:26
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    Antalya’da drift yapan sürücü, köpeği görünce duvara çarptı

    Antalya’nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak üzerinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü, arkadaşı ile drift yapmaya başladı.

    Aracın kapısı açık halde drift yapan şahıslar, sokak köpeğinin kendilerine doğru havlayarak geldiğini gördü.

    Kapıyı kapatıp yön değiştiren sürücü, hızını alamadı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bir sitenin duvarına çarparak durabildi.

    Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

    Şahsa, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve drift yapmaktan yaklaşık 10 bin lira ceza makbuzu düzenledi.

    Araç, trafikten men edilerek otoparka çekildi.

    Antalya’da drift yapan sürücü, köpeği görünce duvara çarptı #1

    Antalya’da drift yapan sürücü, köpeği görünce duvara çarptı #2

    Antalya’da drift yapan sürücü, köpeği görünce duvara çarptı #3

    Antalya’da drift yapan sürücü, köpeği görünce duvara çarptı #4

    Antalya’da drift yapan sürücü, köpeği görünce duvara çarptı #5

    Antalya’da drift yapan sürücü, köpeği görünce duvara çarptı #6

    Antalya’da drift yapan sürücü, köpeği görünce duvara çarptı #7

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