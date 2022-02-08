Antalya'da düğün konvoyunda drifte 11 bin TL ceza

Muratpaşa ilçesinde düğün konvoyuna dahil olan araç, diğer araçlardan durmasını isteyerek drift attı. Tehlike saçan sürücüye 11 bin TL para cezası kesildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir düğün konvoyunda bulunan kişi, kavşağa yaklaştığı sırada diğer araçlardan beklemesini istedi.

Şahıs, diğer araçların önüne geçerek kavşak üzerinde uzun süre drift attı. İçerisinde iki kişinin olduğu üstü açık spor arabası ile yapılan drift izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. O anlar ise konvoyda bulunan bir başka kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

11 BİN TL PARA CEZASI

Görüntülerin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plakası tespit edilen sürücü, kısa sürede yakalandı. Şahsa 11 bin TL’nin üzerinde ceza uygulandı.

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