DHA
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek yayılımı arttı.
Bu kapsamda sık sık ilaçlanmayan bölgelerde sivrisineklerin sayısı artış gösterdi.
Antalya'da bir düğün salonunda ise ilginç bir olay yaşandı.
Serik ilçesinde dün akşam açık havada yapılan düğüne gelen davetliler, sivrisinekler nedeniyle zor anlar yaşadı.
Düğün anında sinek ilaçlaması
Bunun üzerine düğün sahibi, belediyenin ilaçlama ekibini aradı. İhbarla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibi, düğün öncesinde alanda ilaçlama yaptı.
O anlar kaydedildi
Kırmızı halıda ilaçlama yapan araç ise davetlilerce cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
İlaçlamanın ardından düğün başladı.