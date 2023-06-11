DHA

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek yayılımı arttı.

Bu kapsamda sık sık ilaçlanmayan bölgelerde sivrisineklerin sayısı artış gösterdi.

Antalya'da bir düğün salonunda ise ilginç bir olay yaşandı.

Serik ilçesinde dün akşam açık havada yapılan düğüne gelen davetliler, sivrisinekler nedeniyle zor anlar yaşadı.

Düğün anında sinek ilaçlaması

Bunun üzerine düğün sahibi, belediyenin ilaçlama ekibini aradı. İhbarla gelen Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibi, düğün öncesinde alanda ilaçlama yaptı.

O anlar kaydedildi

Kırmızı halıda ilaçlama yapan araç ise davetlilerce cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

İlaçlamanın ardından düğün başladı.

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