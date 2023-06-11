Antalya'da düğün salonunu sivrisinek basınca gelin damattan önce sinekleme ilacı geldi Açık havada yapılan düğüne gelen davetliler, sivrisinekler nedeniyle zor anlar yaşayınca belediye ekipleri ilaçlama yaptığı anlar hem şaşırttı hem kameraya alındı.

DHA Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek yayılımı arttı. Bu kapsamda sık sık ilaçlanmayan bölgelerde sivrisineklerin sayısı artış gösterdi. Antalya'da bir düğün salonunda ise ilginç bir olay yaşandı. Serik ilçesinde dün akşam açık havada yapılan düğüne gelen davetliler, sivrisinekler nedeniyle zor anlar yaşadı. Düğün anında sinek ilaçlaması Bunun üzerine düğün sahibi, belediyenin ilaçlama ekibini aradı. İhbarla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibi, düğün öncesinde alanda ilaçlama yaptı. O anlar kaydedildi Kırmızı halıda ilaçlama yapan araç ise davetlilerce cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. İlaçlamanın ardından düğün başladı.