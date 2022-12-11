Antalya’da düğünde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Gazipaşa ilçesinde düğün sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Antalya'da Gazipaşa ilçesine bağlı Pazarcı Mahallesi’nde bir düğün salonundaki düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklanan Y.E.M. isimli genç yaralandı.

Arkadaşları tarafından özel bir araçla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, olayın ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.