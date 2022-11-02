Antalya'da dükkanlara dadanan hırsız, esnafı canından bezdirdi

Elindeki levye ile cadde üzerinde esnaf esnaf dolaşan hırsız soymadık dükkan bırakmadı. Esnafları canından bezdiren hırsız sadaka kutusunu bile çaldı.

Antalya’nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki esnafın iş yerlerini gözüne kestiren hırsız, dükkan sahiplerini bıktırdı.

Gece yarısında, eline aldığı bir levye ile dükkan dükkan gezip işletmelerin kapısını açan hırsız, kasaları boşaltıp gidiyor.

Esnafı soyup soğana çevirdi

Elindeki levyeyle iş yerlerine dadanan hırsız, esnafı canından bezdirdi. Manav, market, çiğ köfteci, tatlıcı ve restoran ayırt etmeyen hırsız, gece girdiği iş yerlerini soyup soğana çevirdi.

Yanında taşıdığı demir levye ile işletmelerin kapılarını açan hırsız, güvenlik kameralarına aldırış etmeden aşırı rahat tavırlarıyla girdiği dükkanlardan paraları çalıp gidiyor.

Sadaka kutularına kadar çaldı

Levyeli hırsız, girdiği dükkanlarda bağış için toplanan sadaka kutularını da es geçmedi.

Girdiği dükkanlardan sadaka kutularına kadar çalan hırsızın 4 ayrı iş yerini soyduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"O parayı nasıl yiyecek bilmiyorum"

Tatlıcılık yapan Fatih Usta "Saat 03.00 gibi dükkana girmiş. 3 bin liraya yakın para ve bir de sadaka kutusu vardı. 1.500 lira civarında orada vardı. Almış götürmüş. Sabah gelince fark ettik. Birkaç esnafın iş yerine daha girmiş, o parayı nasıl yiyecek bilmiyorum. Hadi benim paramdan geçtim. Sadaka kutusundan ne istedin?" isyanını dile getirdi.

"Bu kişi bulunsun"

Manavlık yapan esnaf Ramazan Çınar, "Hırsız saat 03.00 sıraları dükkana girmiş. Sabah eşim dükkanı açmaya geldi. Ondan sonra beni aradı. 'Gece sen dükkana geldin mi?’ dedi. Gelmediğimi söyledim. Eşim kamera kaydına bakınca yaklaşık 25 yaşlarında bir kişinin önce levye ile kapıyı zorladığını ve içeri girdiğini görüyor. Kasada bir miktar paramı almış ve gitmiş. Ertesi gün de markete ondan sonra restorana girmiş. Artık bir dur diyelim, bu kişi bulunsun artık." dedi.





"Çocuğumun gelecek ümidini çaldı"

İHA'nın haberine göre, en çok da çocuğunun kumbarasının çalınmasına üzüldüğünü belirten Zeynep Kaynak, "Çocuğum günlük verdiğimiz paranın yarısına kumbarasına atıyordu. Kendi hayal ettiği telefon, bilgisayar almak için birikim yapıyordu. Bu kişi çocuğumun gelecek ümidini çaldı. Bizim için çok büyük bir değer kaybı oldu. Bu kişinin en yakın zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.