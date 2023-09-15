Antalya'da duman tüten araçtan bir gencin cesedi çıktı Antalya'da ağaçların arasında duman tüten araçta 28 yaşındaki bir gencin cesedi bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede boğaz kısmında kesici alet izine rastlanıldığı öğrenildi.

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesi Bektaş Mahallesi'nde yaylaya gitmekte olan vatandaşlar yoldan 15 metre aşağıdaki ağaçlık alanda bir araçtan dumanlar yükseldiğini fark etti.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri araçta yaptıkları incelemede şoför koltuğunda adının Mustafa Turaç olduğu öğrenilen 28 yaşındaki gencin cesedini buldu.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay yeri inceleme ekiplerinin araç üzerindeki parmak izi çalışmaları ve savcı incelemesinin ardından gencin cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Alanya Adliyesi morguna kaldırıldı.

Turaç'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Araç incelemelerin ardından bulunduğu bölgeden vinç yardımıyla alınarak daha geniş bir araştırma için emniyet otoparkına çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)