Antalya'da dur ihtarına uymadı: Kaza yaptı Kepez'de denetimden kaçmak isteyen motosikletli iki şüpheli kaza yaparak ağır yaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklette uyuşturucu ve bir adet tabanca bulundu.

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimi uygulamasında polis ekipleri, şüpheli bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan plakasız bir motosiklet üzerindeki iki genç, polisten kaçarken kaza yaptı.

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI

Sürücü Emsal K.'nin kullandığı motosiklet, motorize polis ekiplerinin takibi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

1'İ AĞIR 2 YARALI

Kazada, motosikletten savrularak düşen yolcu konumundaki Efe Işık G., ağır yaralanarak Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Emsal K. ise alkol testi ve ifadesinin alınmasının ardından hafif yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ESRAR VE TABANCA BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, plakasız olduğu sanılan motosikletin 07 BAB 400 plakalı olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca Emsal K.'nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar esrar ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Motosiklet, olay yeri incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)