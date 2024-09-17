Antalya'da dur ihtarına uymadı: Kaza yaptı

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimi uygulamasında polis ekipleri, şüpheli bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan plakasız bir motosiklet üzerindeki iki genç, polisten kaçarken kaza yaptı.
POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI
Sürücü Emsal K.'nin kullandığı motosiklet, motorize polis ekiplerinin takibi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
1'İ AĞIR 2 YARALI
Kazada, motosikletten savrularak düşen yolcu konumundaki Efe Işık G., ağır yaralanarak Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Emsal K. ise alkol testi ve ifadesinin alınmasının ardından hafif yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
ESRAR VE TABANCA BULUNDU
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, plakasız olduğu sanılan motosikletin 07 BAB 400 plakalı olduğu ortaya çıktı.
Ayrıca Emsal K.'nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar esrar ve bir adet tabanca ele geçirildi.
Motosiklet, olay yeri incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış