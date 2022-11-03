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- Antalya'da dur ihtarına uymayan genci yaptığı kaza durdurdu
Antalya'da dur ihtarına uymayan genci yaptığı kaza durdurdu
- 03.11.2022 - 10:55
- Güncelleme : 03.11.2022 - 11:14
Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 23.30 sıralarında polis ekipleri, bölgede devriye görev yerinde kontrol yaptı.
Bu sırada motorize Yunus ekiplerini gören Ali Ö., otomobiliyle kaçmaya başladı. Sürücü Ali Ö.'nün kaçtığını gören yunus ekipleri, peşine düştü.
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mahalle aralarında kaçmaya başladı.
45 dakika takip edildi
Yaklaşık 45 dakika süren takip, Ali Ö.'nün kullandığı aracın park halinde bir otomobile çarpıp, kaldırıma çıkmasıyla son buldu.
Sürücüye cezai işlem uygulandı
Maddi hasarın meydana geldiği kazayı yara almadan atlatan sürücü Ali Ö.'ye, 'dur' ihtarına uymamaktan cezai işlem uygulandı.
Araç otoparka çekildi
DHA'nın haberine göre, otomobilde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken otomobil, çekici yardımı ile otoparka çekildi.
Antalya'da dur ihtarına uymayan genci yaptığı kaza durdurdu ViDEO