Antalya'da dur ihtarına uymayan genci yaptığı kaza durdurdu

Antalya'da dur ihtarına uymayan genci yaptığı kaza durdurdu

Kepez'de polisin 'dur' ihtarına uymayan genç, kullandığı otomobil önce park halindeki bir otomobile çarptı, daha sonra kaldırıma çıkarak yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 23.30 sıralarında polis ekipleri, bölgede devriye görev yerinde kontrol yaptı.

Bu sırada motorize Yunus ekiplerini gören Ali Ö., otomobiliyle kaçmaya başladı. Sürücü Ali Ö.'nün kaçtığını gören yunus ekipleri, peşine düştü.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mahalle aralarında kaçmaya başladı.

45 dakika takip edildi

Yaklaşık 45 dakika süren takip, Ali Ö.'nün kullandığı aracın park halinde bir otomobile çarpıp, kaldırıma çıkmasıyla son buldu.

Sürücüye cezai işlem uygulandı

Maddi hasarın meydana geldiği kazayı yara almadan atlatan sürücü Ali Ö.'ye, 'dur' ihtarına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Araç otoparka çekildi

DHA'nın haberine göre, otomobilde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken otomobil, çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Antalya'da dur ihtarına uymayan genci yaptığı kaza durdurdu ViDEO