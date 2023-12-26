Antalya'da yaşanan ilginç kazalar, kameralara yansıyor.
Manavgat ilçesinde 'Dur' levhasına uymayan sürücüler yüzünden neredeyse kazasız gün geçmiyor.
Aynı gün içerisinde peş peşe yaşanan 2 ayrı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazalarda büyük şans eseri yaralanan olmazken, akşam otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından otomobil sürücüsü, aracından inip motosikletlinin durumuna baktıktan sonra olay yerini terk etti.
Kavşakta yürekleri ağza getiren kaza
İlk kaza, Osman Ali Şahin’in kullandığı otomobil ile Mete Mert’in kullandığı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.
Çarpışmanın şiddetiyle Osman Ali Şahin’in kullandığı otomobil geldiği istikamete geri dönerken kazada şans eseri yaralanan olmadı.
İkinci kaza, akşam saatlerinde Hükümet Caddesi'nde Cumhuriyet Köprüsü istikametinden Cumhuriyet Meydanı istikametine gitmekte Onur Yıldız’ın kullandığı motosiklete, Mithatpaşa Caddesi kavşağında sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kazalar güvenlik kamerasında
Hükümet Caddesi-Mithatpaşa Caddesi kavşağında meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansırken, vatandaşlar yetkililerden kavşak girişine set koymalarını istedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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