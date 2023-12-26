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Antalya'da "Dur" levhasına rağmen kazaların ardı arkası kesilmiyor!

Antalya'da "Dur" levhasına rağmen kazaların ardı arkası kesilmiyor! "Dur" levhasına uymayan sürücülerin kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazalarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.