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    Antalya'da durdurulan araç içinden uyuşturucu çıktı

    jandarma ekiplerinin trafik ve yol kontrolünde durdurduğu bir araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 28.11.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 12:38
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    Antalya'da durdurulan araç içinden uyuşturucu çıktı

    Antalya’daki jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

    Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan, il genelinde uyuşturucu madde kaynaklarının kurutulması, satan, ticaretini yapan, nakleden şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

    Yoldaki araçlar kontrol edildi

    Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bomba arama köpek timi ile birlikte önleme araması gerçekleştirildi.

    Önleme aramasında durdurulan araçta sürücü M.A. ve araçta yolcu olarak bulunan S.A. ve M.O. isimli şahısların yapılan kontrollerinde, şüpheli M.A.'nın "Kenevir ekimi yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından geçmiş suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

    Adeta seyyar uyuşturucu arabası

    Tespit üzerine jandarma ekiplerinin araçta yaptıkları arama sonucunda; 6 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar tohumu, 50 gram kubar esrar, 4 adet bong olarak adlandırılan ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 1 adet tabanca, 48 adet mermi fişeği ve uyuşturucu madde etkisinde kullanılan ve reçetesi bulunmayan 114 adet hap ele geçirildi.

    2 şahıs gözaltına alındı

    Olayla ilgili şüpheliler S.A. ve M.O. “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” suçlarından gözaltına alındı.

    Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadeleye azim ve kararlılık ile devam edileceği vurgulandı.

    Antalya da durdurulan araç içinden uyuşturucu çıktı #1


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