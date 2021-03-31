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    Antalya'da düz kontakla otomobil çaldı

    Oto galeri önünde bulunan park halindeki otomobili çalan hırsızın o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 11:57
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    Antalya'da düz kontakla otomobil çaldı

    Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan oto galerideki 1994 model Tofaş Serçe marka otomobilin çalınması üzerine harekete geçti.

    İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın düz kontak yapılarak çalındığını belirledi.

    ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

    Hırsızın 21 ayrı suçtan sabıkası bulunan S.İ. olduğunu tespit edilirken, çalınan araç iş yerine 1 km mesafede terk edilmiş vaziyette bularak sahibine teslim etti.

    GÖZALTINA ALINDI

    Suç makinesi S.İ. de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsız, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

    Antalya da düz kontakla otomobil çaldı #1

    Antalya da düz kontakla otomobil çaldı #2

    Antalya da düz kontakla otomobil çaldı #3

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